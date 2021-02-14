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Эксперты Business Insider раскрыли легкий способ зашифровки документа Word

Эксперты Business Insider раскрыли легкий способ зашифровки документа Word

Москва, 14 февраля. Зашифровка данных документа Microsoft Word может быть полезна для людей, работающих с конфиденциальными данными. Об этой функции программы рассказали в издании Business Insider.

Автор статьи подробно расписал алгоритм действий. По словам специалиста, пользователь, желающий скрыть от посторонних глаз свою работу в программе Microsoft Word, для начала, в открытом документе должен перейти во вкладку «Файл», выбрать раздел «Сведения». Далее необходимо в появившемся окне активировать функцию «Зашифровать с использованием пароля».

После данной процедуры документ можно будет открыть только с помощью ввода указанного пароля. Однако в издании отметили, что необходимо записать или запомнить код, так как он не подлежит восстановлению.

Для удобной работы в Word и не только редакция ФАН составила список самых лучших мониторов. В статье подробно описаны основные правила, которым следует руководствоваться каждому пользователю при покупке этого устройства.

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