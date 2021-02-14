Эксперты Business Insider раскрыли легкий способ зашифровки документа Word

Москва, 14 февраля. Зашифровка данных документа Microsoft Word может быть полезна для людей, работающих с конфиденциальными данными. Об этой функции программы рассказали в издании Business Insider.

Автор статьи подробно расписал алгоритм действий. По словам специалиста, пользователь, желающий скрыть от посторонних глаз свою работу в программе Microsoft Word, для начала, в открытом документе должен перейти во вкладку «Файл», выбрать раздел «Сведения». Далее необходимо в появившемся окне активировать функцию «Зашифровать с использованием пароля».

После данной процедуры документ можно будет открыть только с помощью ввода указанного пароля. Однако в издании отметили, что необходимо записать или запомнить код, так как он не подлежит восстановлению.

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