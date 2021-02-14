Путин: Запад обеспокоен новейшими разработками российского ОПК

Москва, 14 февраля. Несерьезное отношение западных стран к разработкам гиперзвукового оружия в России изменилось, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ.

Глава государства рассказал, что насмешливое отношение сменилось беспокойством. По его словам, сегодня Запад активно настаивает на включении новейших военных разработок РФ в переговоры о механизме контроля над вооружением.

«Помните, когда я рассказал он новых современных видах оружия, которые ставятся на боевое дежурство в российских вооруженных силах? Сначала начали хихикать, что все это ерунда, фейк», — сказал президент.

Похожая ситуация сложилась в области разработки вакцины от коронавируса. По словам Путина, геополитическая ситуация в мире начала кардинально меняться.

В ходе беседы с главами российских СМИ Путин также отметил вмешательство Запада в отношения РФ со странами постсоветского пространства. По мнению президента, ради достижения своих корыстных целей недоброжелатели будут бросать в бой «жаждущих власти и денег людей».