Автоэксперты дали 11 советов для безопасной езды в снегопад

Москва, 14 февраля. Езда на автомобиле в снегопад становится гораздо опаснее, поэтому одним из главных правил всех водителей становится поговорка «тише едешь — дальше будешь».

Въезжать на переметы, перестраиваясь на другую полосу, нужно как можно плавнее. Ближний свет при снегопаде является очень важным условием движения. Водителям стоит смириться с мыслью, что на дорогу в неблагоприятные погодные условия придется закладывать в 1,5 раза больше времени.

Дистанция является необходимым условием для безопасной езды в гололед и снежную погоду. Достаточное расстояние со всех сторон до других участников движения обезопасит от аварии. Дорожная разметка может оказаться заметена, поэтому ориентироваться по полосам стоит с помощью висящих знаков.

Заносы в снегопад становятся частыми явлениями, чтобы этого избежать не нужно резко тормозить и нажимать на педаль газа. Если все же автомобиль на переднем приводе понесло, нужно плавно увеличить скорость, а вот при повороте необходимо ее снизить. Водителям рекомендуется быть особо внимательными и держать руль двумя руками. Если автомобиль застрял в сугробе, нужно постараться раскачать его, поездить вперед-назад с прямыми колесами. Самый лучший способ обезопасить свою поездку — вовсе от нее отказаться.

Автоэксперт Егор Васильев ранее рассказал, как правильно заводить двигатель машины в морозы. Перед включением стоит проверить исправность всех потребителей энергии, после чего повернуть ключ зажигания и подождать, пока заработает бензонасос.