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Аварийное отключение энергоблока АЭС произошло на Украине

Аварийное отключение энергоблока АЭС произошло на Украине

Киев, 14 февраля. Хмельницкая АЭС подтвердила экстренное отключение второго энергоблока при проведении планового ремонта. Об этом сказано на сайте электростанции.

Реакторная установка перестала функционировать из-за обесточивания второго энергоблока. Отмечается, что правила безопасной эксплуатации нарушены не были, причины аварии только предстоит выяснить.

Сейчас реакторная установка переведена в безопасный режим: штатная схема питания секций собственных нужд восстановлена. По предварительной оценке, уровень нарушения является несущественным для безопасности станции.

В последние дни на Украине начались веерные отключения электроэнергии из-за нехватки угля. Киев заранее обвинил в этом Россию, Белоруссию и ряд отечественных бизнесменов.

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