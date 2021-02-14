Китайский портал WeChat оценил пользу от лапши быстрого приготовления

Пекин, 14 февраля. Лапшу быстрого приготовления любят многие за простоту и манящий вкус. Но так ли она полезна, рассказали на китайском портале WeChat.

Лапша быстрого приготовления обладает высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью. Приправы состоят из вяленых овощей и обезвоженного мяса. В процессе обработки они теряют все полезные компоненты, и смысла в них нет никакого.

В лапше есть нездоровые жирные кислоты, которые способны развить сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания. После употребления этого продукта человек часто хочет пить. Это объясняет высоким содержанием соли в приправе (суточная норма для человека до шести гр, а в пакетике – почти половина). Если часто есть такую лапшу, то есть риск развития проблем в ЖКТ.

Лапшу быстрого приготовления можно сделать менее вредной. Для этого ее советуют отварить в воде, приготовить немного овощей и мяса для бульона, добавить немного приправ. Весь букет вкусов смогут оценить даже самые большие любители этого блюда.

Режиссер китайского происхождения Ян Гэ попробовала три варианта приготовления лапши «с русским акцентом». Блюда были с добавлением ржаного хлеба и чесноком, с красной икрой и с майонезом. Все три способа пришлись ей по вкусу.