Ситуация на московских дорогах после непогоды значительно улучшилась

Москва, 14 февраля. Заторы на дорогах Москвы с девятибалльных значений из-за двухдневного снегопада опустились до минимальных значений. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Эксперты заметили значительное облегчение нагрузки на транспортный поток в Москве. Такие значения для утра воскресенья могли бы показаться выше обычного, однако после «дорожного коллапса» в прошлые два дня эти показатели смотрятся обнадеживающими.

По последним данным, проблемным местом остается МКАД. В нескольких местах кольцевой дороги наблюдаются заторы. В остальном, ситуация на дорогах выглядит вполне приемлемой.

Ранее московские власти сообщили, что последствия сильного снегопада в столице будут устранены в течение пяти суток. На борьбу с погодными условиями в экстренном порядке было выделено 60 тыс. работников коммунальных служб и 13 тыс. единиц спецтехники.