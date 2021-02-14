Доктор Мясников спрогнозировал возникновение более опасной пандемии

Москва, 14 февраля. Медик и телеведущий Александр Мясников убежден, что мир потрясет пандемия более опасного вируса, чем COVID-19, сообщают СМИ.

Медик считает, что коронавирусная инфекция, от которой изнемогает весь мир — это нечто вроде «тренировки». Взамен коронавируса могут прийти две мутации птичьего или свиного гриппа. Сначала патоген сможет переходить от животного к человеку, а затем начнет циркулировать среди людей.

«Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас. Теперь надо ждать», — сказал Мясников.

По мнению врача, спасение от новой губительной пандемии человечеству может подарить одна лишь «универсальная вакцина от гриппа». Сколько при этом есть времени у ученых на разработку препарата – десять, пять лет или год – Мясников не может сказать точно.

Доктор Мясников активно рассказывает о различных аспектах медицины, лечении различных заболеваний и значении симптомов. Недавно специалист рассказал, как повысить иммунитет во время пандемии коронавируса.