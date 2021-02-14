Москва, 14 февраля. Рэпер Денис Устименко, известный под псевдонимом Джиган, исполнил давнюю мечту своей супруги Оксаны Самойловой. Пара недавно вернулась с Мальдив и отправилась в новое путешествие.

Самойлова призналась подписчикам в соцсети Instagram, что уже десять лет мечтает увидеть настоящие пирамиды. Для исполнения этого желания звездная семья всем составом улетела в Египет. Звезда является заядлой путешественницей, однако ни разу не была в этой новой для нее стране.

«Улететь на выходные к пирамидам! Это было в списке моих хотелок лет 10. Никто из нас тут не был никогда в жизни, а мы с Ари просто фанатеем по всей этой теме! Это была и ее мечта тоже!» — написала Самойлова в одном из своих постов в Instagram.

Супруги вместе с детьми поселились в отеле с видом на пирамиды. В первый же день своего отпуска они отправились на экскурсии и побывали в гробницах. Поклонники оценили романтический поступок Джигана и пожелали Самойловой хорошего отпуска.

За последние несколько месяцев семья Джигана побывала в трех теплых странах. Сначала супруги отправились в Дубай, а затем улетели на Мальдивские острова. После возвращения они пробыли в морозной Москве несколько дней и улетели в Египет. Каждая поездка звездной пары сопровождается яркими фотосессиями. В Дубае Оксана Самойлова сразила поклонников снимками, на которых позирует в красном платье посреди пустыни.