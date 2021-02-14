Новая аудиосистема в машине может стать причиной поломки генератора

Москва, 14 февраля. Некоторые, казалось бы, безобидные действия автовладельцев могут вывести из строя генератор их транспортного средства.

Причиной отказа генератора может стать совместная работа со старым аккумулятором, которые нередко ставят на новые автомобили. Нанести ущерб устройству может новая нештатная аудиосистема, так как на корректную работу всех систем просто не будет хватать энергии. Производители обычно не устанавливают мощные источники тока.

Третьей причиной может стать вода, которая заливается под капот во время езды по глубоким лужам или мойки моторного отсека. В результате попадания жидкости в генератор происходят коррозийные процессы. Признаками грядущей поломки обычно становятся необычные звуки и искры внутри механизма.

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