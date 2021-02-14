Более тысячи младенцев родились в январе в Хабаровском крае

Хабаровск, 14 февраля. Количество рожденных мальчиков в январе 2021 года на 1,65% превысило число появившихся на свет девочек.

Большая часть детей (500 младенцев) родились в Хабаровске, около 200 — в Комсомольске-на-Амуре. Всего в крае зарегистрировано 1025 свидетельств о рождении. Среди них числятся документы на 12 двойняшек и одних тройняшек.

Артем стало самым популярным мужским именем, им назвали 34 ребенка, 24 малыша получили имя Александр. Среди девочек больше всего тезок среди Ев и Софий. Самыми редкими именами оказались имена Артур, Ростислав, Савва, Лука, Ярослава, Эльмира, Стефания, Снежана, Ника, Лея, Камила и Лейла.

Ранее ФАН составил топ пяти звездных мам, которые родили в 2020 году. Среди них оказалась певица и жена музыканта Владимира Преснякова Наталья Подольская, модель и супруга актера Данилы Козловского Ольга Зуева, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова.