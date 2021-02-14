Гроб с умершей жительницей Холмска везли к могиле на санях

Холмск, 14 февраля. Гроб с телом пожилой женщины в Холмске везли на кладбище на санях из-за узкой тропинки. Это был единственный способ доставить гроб до могилы, так как погост засыпало снегом.

Местные жители возмутились, что родным покойницы буквально пришлось толкать гроб перед собой по узкой тропинке. Они не понимают, почему работники кладбища не смогли почистить дорожки, чтобы обеспечить доступ к могилам.

В районной администрации уточнили, что похороны проходили на старом кладбище. Там уже не выделяют участки для захоронений, однако некоторые жители хоронят членов семьи в общих могилах. Работники кладбища не рискуют использовать тяжелую технику для уборки снега, поскольку боятся повредить захоронения.

Мэр Холмска Дмитрий Любчинов пообещал разобраться в ситуации и наказать работников кладбища в случае выявления нарушений. Он назвал произошедшее издевательством над людьми, которые провожают в последний путь близкого человека.

Сильные снегопады обрушились на многие регионы России в последнюю неделю. Только в Москве за несколько дней выпало рекордное с 1973 года количество снега. Коммунальные службы круглосуточно работают на дорогах столицы и оперативно вывозят снег.