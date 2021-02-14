Савичева: песни Моргенштерна и Бузовой останутся в истории музыки

Москва, 14 февраля. Старые песни со смысловыми текстами надолго останутся в сердцах слушателей. Соответствующее заявление сделала певица Юлия Савичева.

Савичева считает неважным жанр, в котором написана музыка. Ее главное качество заключается в том, чтобы заставить человека испытывать эмоции и чувства. В качестве примера она привела песни, которые не теряют своей популярности уже долгие десятки лет.

«Вы никогда не задумывались, почему люди до сих пор слушают и поют песни, которые были написаны лет тридцать назад, почему делают на них каверы? Потому что есть в них что-то такое, что заставляет нас переживать эмоции: счастья и любви, грусти или боли», — отметила Савичева в беседе с журналистами «Известий».

Артистка призналась, что старается придерживаться этому принципу во время написания собственных песен. Одновременно с этим она учитывает современные и модные тренды, но не всегда им следует.

Каждый артист займет свое место в истории, считает Савичева. Это касается певицы Ольги Бузовой и даже рэпера Моргенштерна. Звезда уверена, что на каждого певца обязательно найдется свой преданный слушатель.

«Я думаю, что непременно что-то останется и от Моргенштерна, и от Ольги Бузовой. Какая-нибудь их песня все равно будет жить долго, по крайней мере я им этого желаю», — заключила она.

Сейчас Юлия Савичева с головой погружена в работу и редко видится с дочерью. Девочка живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой по папиной линии. Недавно Савичева призналась, что мечтает о рождении второго ребенка. Однако сейчас она не может позволить себе становиться мамой второй раз из-за плотного рабочего графика.