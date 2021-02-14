Более ста человек получили различные травмы при землетрясении в Японии

Токио, 14 февраля. По меньшей мере 124 жителя Японии пострадали в результате мощного землетрясения, магнитуда которого составила 7,3. Основной удар на себя приняли префектуры Мияги и Фукусима.

Большинство диагностированных травм — ушибы от падений. До этого местные СМИ писали о 103 пострадавших. Подземные толчки не нарушили работу атомных объектов. Кроме того, удалось избежать изменений радиационного фона вблизи АЭС. Специалисты продолжают контролировать обстановку.

В мероприятиях по устранению последствий сейсмической активности задействованы Силы самообороны Японии. Информацию об этом подтвердил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Колебания земной поверхности произошли накануне вечером в Тихом океане. Толчки ощущали жители по меньшей мере десяти префектур. Граждан страны предупредили об угрозе афтершоков в течение недели.