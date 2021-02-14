IT-эксперты перечислили самые популярные ловушки кибермошенников

Москва, 14 февраля. Мошенники активизировались в Сети на фоне пандемии коронавируса. Об их самых распространенных ловушках рассказали эксперты «Лаборатории Касперского» и «Тинькофф».

В прошлом году, по словам IT-экспертов, 60% успешных мошеннических атак были проведены в сфере покупки и продажи товаров в интернете. Попавшие в ловушки лжепродавцов теряли в среднем по 10 тыс. рублей. Средний ущерб от действий лжепокупателей составил 6 тыс. рублей.

Создание копий известных сайтов и платежных форм мошенники использовали чаще всего. «Лаборатория Касперского» обнаружила в 2020 году более 7,4 тыс. подобных подделок в Сети.

«Всего за 2020 год «Лаборатория Касперского» заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы, причем около трети из них касалось так называемых скам-ресурсов», – подчеркнули эксперты в беседе с RT.

Сотрудник компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов ранее призвал россиян не вестись на слишком большие скидки на гаджеты. За этим могут стоять мошенники.