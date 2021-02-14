Фигурист Ягудин рассказал о самом ужасном наказании для своих детей

Москва, 14 февраля. Фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина поделились семейными секретами во время гастрономического вечера в одном из московских ресторанов.

На вечер были приглашены известные спортсмены, звезды кино и эстрады. Они готовили изысканные блюда и откровенничали на разные темы друг с другом.

Ягудин и Тотьмянина привели в ресторан младшую дочку Мишель. Фигурист признался, что балует ее и старшую дочь Лизу, но не забывает при этом воспитывать девочек.

«Без жесткой критики ни в коем случае. Не жестоко, а жестко. Для них самое ужасное наказание – когда забирают гаджеты. Сначала домашнее задание – а потом вперед. Для моих детей сейчас спорт и образование на первом месте», – подчеркнул спортсмен.

Тотьмянина призналась, что ее потребностями в детстве взрослые не интересовались. Для нее фигурное катание было единственным способом выйти за рамки, выделиться из толпы. Фигуристка считает, что желания ребенка следует учитывать.

«Ребенку должно нравится то, чем он занимается», – отметила Татьяна.

Семья фигуристов недавно отдохнула в ОАЭ. Ягудин и Тотьмянина взяли дочерей с собой. Они изучили все достопримечательности и пляжи Дубая, а затем отправились в настоящую пустыню на поиски приключений. Там они катались на верблюдах.