Китай ответил на критику США по работе экспертов ВОЗ в Ухане

Вашингтон, 14 февраля. Китайское посольство в Вашингтоне назвало действия США на международной арене «деструктивными». Белый дом, по их словам, создает преграды для коллективной борьбы с коронавирусом.

Заявление КНР является ответом на критику американской стороны по поводу эффективности работы экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в городе Ухань. Пекин выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свое отношение к общемировой проблеме, связанной с распространением коронавирусной инфекции и «предпримет реальные шаги» для содействия в борьбе с пандемией.

«Вашингтон создал значительные препятствия для международного сотрудничества в борьбе с коронавирусом», — добавили в посольстве.

Кроме того, по словам дипломатов, США в последние годы негативно влияли на работу многостороннего механизма ВОЗ. КНР ожидают, что их оппоненты смогут занять «ответственную» и «прозрачную» позицию в будущем.

Ранее администрация президента США Джо Байдена выразила «глубокую озабоченность» в связи с расследованием появления коронавируса. По мнению советника по нацбезопасности США Джейка Салливана, китайская сторона могла предоставить не все данные о начале пандемии.