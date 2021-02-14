Случаи смерти от лихорадки Эбола впервые с 2016 года зафиксированы в Гвинее

Конакри, 14 февраля. Новая вспышка лихорадки Эбола зарегистрирована в Западной Африке. Ее жертвами уже стали четыре человека. Последние летальные случаи фиксировались в 2016 году.

Скончавшиеся пациенты были родом из юго-восточной провинции Нзерекоре. До этого сообщалось, что эпизод заболевания Эболой впервые за почти пять лет выявлен в первых числах февраля на территории Демократической республики Конго. Там в ноябре, согласно заявлению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), закончился 11-й всплеск лихорадки.

«ВОЗ получила сведения о двух предполагаемых случаях заболевания Эболой в Гвинее. Сейчас проводятся проверочные тестирования», — отметил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Представители местной системы здравоохранения ранее выказали опасения из-за вспышки Эболы во время пандемии коронавируса. Новая волна началась спустя три месяца после объявления о конце предшествующей. Такое стечение обстоятельств может привести к критическим последствиям.