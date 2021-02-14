Байден назвал «несомненной» суть обвинений против Трампа

Вашингтон, 14 февраля. Сущность обвинений против экс-президента США Дональда Трампа «не подлежит сомнению». Соответствующее заявление сделал нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Байден выразил сожаление в связи с тем, что голосование по импичменту Трампа не привело к осуждению. Штурм здания Капитолия США стало «печальной страницей» в истории страны, добавил он. По словам президента, произошедшее показало хрупкость демократии и необходимость в ее защите.

Сенат США ранее оправдал Дональда Трампа в рамках импичмента. Бывший президент обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Сенаторы не смогли набрать достаточное количество голосов для объявления импичмента экс-главе Белого дома.