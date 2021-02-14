ВСУ обстреляли населенный пункт Ленинское в Донбассе

Донецк, 14 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки дважды нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением перемирия.

Официальный представитель Народной милиции ДНР (НМ ДНР) Олег Никитин заявил, что украинские военные осуществляли обстрел недалеко от населенного пункта Водяное. Огонь велся из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, заявил Никитин в ходе пресс-конференции.

Недавно стало известно о перемещениях в ВСУ в Донбассе. По данным Народной милиции ЛНР, украинская армия разместила в демилитаризованной зоне 14 единиц военной техники.