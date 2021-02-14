Еще один молодится: новый клип Галустяна с треском провалился в Сети

Москва, 14 февраля. Музыкальное альтер-эго звезды Comedy Club Михаила Галустяна — Super Жорик представил ролик на песню «Чао! Чао!». Поклонники остались недовольны премьерой и раскритиковали комика.

За несколько дней клип собрал чуть больше 320 тысяч просмотров. В нем Super Жорик исследует подводный мир, чьи обитатели похожи на популярных звезд шоу-бизнеса: тюлень Тимати, ерш Конор Макгрегор, краб Юрий Дудь, акула Екатерина Варнава и прочие. Ролик выполнен в анимационном стиле, продюсером выступил комик Гарик Мартиросян.

Судя по комментариям на YouTube, разочарованные зрители ожидали чего-то большего спустя восемь месяцев перерыва в музыкальной карьере Галустяна. Фанаты не поняли смысл сюжета и композиции. Не помог даже зажигательный бит с армянскими музыкальными мотивами.

«Попытка запрыгнуть в последний вагон поезда под названием популярность. Сейчас тренд: бывшие спортсмены в думу, бывшие юмористы в музыку. Отличная песня для сельских дискотек», — считает один из комментаторов.

«Я с уважением отношусь к Мише Галустяну, но это же шлак какой-то! К сожалению» — написал поклонник.

«Все тренды собраны, а толку Миша? Это на разок», — согласился другой фанат.

«Еще один молодится... СуперЖорик, остановись», — попросил фолловер.

Однако нашлись и те преданные поклонники, которые поддержали любимого кумира. Они заметили остроумный подход Галустяна и его стремление быть в тренде.

Ранее Галустян напугал своих подписчиков. Шоумен опубликовал фото «располневшего» себя в личном Instagram-профиле.