СК начал проверку после гибели человека при обрушении шахты в Кузбассе

Новокузнецк, 14 февраля. Следственный комитет РФ по Кемеровской области проводит проверку ЧП на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. Об этом говорится на официальном сайте областного ведомства.

Следователи организуют доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В результате обрушения на шахте погиб один человек.

Спасатели ранее обнаружили под завалами тело 33-летнего сотрудника шахты. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Предварительно установлено, что обрушению горной породы предшествовали работы по отбойке горной массы комбайном.