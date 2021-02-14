Торговый центр вспыхнул на площади 800 «квадратов» в Сочи

Сочи, 14 февраля. Возгорание произошло на территории торгового здания в Краснодарском крае. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб присвоили пожару второй ранг.

Сигнал об инциденте в Адлерском районе поступил диспетчеру поздно ночью — в 03:03 по местному времени. К моменту приезда спасателей пламя охватило 800 квадратных метров. Наблюдается сильное задымление. В мероприятиях по тушению пожара участвуют 58 человек и 19 единиц спецтехники.

«В 03.13 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по региону.

Накануне мальчики четырех и пяти лет стали жертвами пожара в частном доме в Уфе. Сильное отравление угарным газом получил девятилетний брат погибших. По факту гибели малолетних детей возбуждено уголовное дело.