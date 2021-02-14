Французский политолог назвал Россию лидером «вакцинной дипломатии»

Париж, 14 февраля. Россия одерживает геополитическую победу, благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V», считает французский политолог Паскаль Бонифас.

Проблема поиска и распределения вакцины от COVID-19 привела, по мнению политолога, к возникновению «вакцинной дипломатии». Страны Запада проявляют себя здесь не лучшим образом, а Россия занимает лидирующее положение.

«Когда Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, «Спутник» производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает», – подчеркнул Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

Новая партия российской вакцины «Спутник V» недавно была доставлена в Аргентину. В аэропорту Эсейса приземлился самолет авиакомпании Aerolineas Argentinas, на борту которого находились 400 тысяч доз.