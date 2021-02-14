Роструд напомнил россиянам о шестидневной рабочей неделе

Москва, 14 февраля. Единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя ждет россиян с 15 по 20 февраля. Однако после этого граждане будут отдыхать три дня подряд.

Выходные начнутся 21 февраля и продлятся до 23 февраля включительно. В связи с этим послепраздничная неделя будет включать в себя всего три рабочих дня — с 24 по 26 февраля.

Следующие продолжительные выходные ожидаются в России в марте. Это связано с Международным женским днем 8 марта, который сократит рабочую неделю до четырех дней. Первые две рабочие недели мая тоже будут четырехдневными из-за праздников. Летом сокращенной будет одна неделя, так как выходной в честь Дня России 12 июня перенесут на понедельник, 14 июня.

В ноябре будет трехдневная рабочая неделя в честь Дня народного единства, который празднуется 4 ноября. Россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября, уточнили в Роструде.

Всего в 2021 году граждан ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя в году рабочая неделя закончится 30 декабря, так как предновогодний день официально признан выходным.