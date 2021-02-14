Экономист Косой спрогнозировал новые льготы и субсидии на ЖКУ

Москва, 14 февраля. Власти России могут ввести дополнительные льготы и субсидии на коммунальные услуги перед осенними выборами, не исключает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

В прошлом году задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги выросла на 15,5 миллиарда рублей и теперь составляет 209,2 миллиарда рублей. Чтобы избежать негативных последствий за взыскания долгов за ЖКУ правительство может ввести новые льготы на региональном уровне.

«В рамках предвыборной кампании могут либо дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии», — сказал Косой.

Ранее топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода назвал поэтапное увеличение размера пенсий усилением социального вектора. Об этом он рассказал в комментарии для ФАН.