Британская модель может лишиться работы из-за больших ягодиц

Лондон, 14 февраля. Модельные агенты пытаются посадить на диету известную модель Арабеллу Чи. Они считают, что девушка обладает слишком пышными для модели формами.

Арабелла Чи известна своим участием в британском реалити-шоу «Остров любви». Она обладает аппетитными формами и не планирует с ними расставаться. Однако агентство, с которым сотрудничает модель, не дает ей контракты из-за фигуры.

Британка призналась, что ее не пускают на показы модных домов Chanel и Dior. Агенты требуют, чтобы Чи сбросила лишние килограммы, если не хочет потерять работу.

«Они требуют, чтобы я сбросила вес, иначе моя карьера закончится. Требуют, чтобы я сидела на голодном пайке», — пожаловалась фигуристая блондинка.

Арабелла Чи активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram. За ее жизнью следят свыше 600 тысяч человек. Модель публикует пикантные фотографии в нижнем белье, делится советами и личными переживаниями с подписчиками.

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