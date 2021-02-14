Диетолог Бобровский раскрыл способ побороть авитаминоз

Москва, 14 февраля. Семена льна, чиа, кунжута оказались полезными в борьбе с авитаминозом. Почему стоит обратить на них внимание, рассказал диетолог Андрей Бобровский.

Семена особенно полезны в плане профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы, атеросклероза, инфаркта, инсульта, сахарного диабета, авитаминоза. В них содержится клетчатка, которая помогает организму избавиться от шлаков, улучшить метаболизм, рассказал врач-диетолог Бобровский в разговоре с радио Sputnik.

«Самый опасный авитаминоз – по водорастворимым витаминам, таким как группы С, B. Жирорастворимые витамины тоже содержатся в семенах, но по ним авитаминоз – более редкая картина. Водорастворимые не «хранятся» в нашем организме, поэтому подобные семена должны быть в рационе», – объяснил специалист.

Увлекаться употреблением семян не рекомендуется, так как и они могут навредить организму, выводя большое количество макроэлементов. Хранить продукты нужно по инструкции на упаковке скором от трех до 12 месяцев, заключил эксперт.

При авитаминозе может помочь и сливочное масло. Оно полезно для организма и способно снизить риск развития некоторых заболеваний. Специалисты советуют добавлять в ежедневный рацион 20 граммов продукта.