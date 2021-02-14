Движение по МКАД перекрыто из-за аварии с тремя автомобилями

Москва, 14 февраля. Автомобили не могут передвигаться по четырем полосам МКАД из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом стало известно от сотрудников департамента транспорта Москвы.

Происшествие случилось на внешней стороне кольца на 38-м км МКАД недалеко от улицы Павла Фитина. По предварительной информации, столкнулись три автомобиля, есть один пострадавший.

В Москве за последние несколько дней выпало рекордное количество снега. Коммунальные службы работают в экстренном режиме для скорейшего очищения снежных завалов на столичных улицах. Нередко погодные условия создают риск возникновения аварий. Специалисты предупреждают москвичей о возможной опасности и советуют на время отказаться от личного транспорта.

Ранее на МКАД произошло еще одно ДТП. На 100-м километре кольцевой дороги в аварию попали три автомобиля. По данным столичного дептранса, ситуацию усугубило падение транспортного контейнера одной из фур.