«Белавиа» возобновила рейсы из Минска в Ростов-на-Дону

Минск, 14 февраля. Авиакомпания «Белавиа» совершила первый за долгое время рейс из Минска в Ростов-на-Дону. Самолет приземлился в ростовском аэропорту Платов.

Возобновление рейсов стартовало после долгого перерыва. Компания «Белавиа» запустила рейсы из белорусской столицы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Первый самолет прибыл в ростовскую воздушную гавань в 01:16 по московскому времени.

Казахстан ранее решил увеличить количество еженедельных рейсов в Россию. Теперь каждую неделю между странами будет осуществляться по десять пассажирских перелетов вместо трех.