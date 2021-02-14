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Путин: вмешательство Запада в дела РФ было «испокон веков»

Путин: вмешательство Запада в дела РФ было «испокон веков»

Москва, 14 февраля. Влияние Москвы на постсоветском пространстве продолжает расти. Такое положение дел не дает покоя западным «партнерам», уверен российский лидер Владимир Путин.

Страны Запада будут предпринимать попытки вмешаться в дела России с государствами бывшего СССР. Ради достижения своих целей в бой будут брошены корыстные люди, «жаждущие власти и денег», заявил президент РФ.

«Это всегда было со времен царя Гороха, в период подготовки ведения Первой мировой войны — всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», — объяснил глава российского государства.

Своим мнением глава государства поделился с главными редакторами СМИ. В ходе беседы были задеты важные вопросы по внутренней и внешней политике страны. Фрагменты выступления показали в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее Владимир Путин высказался по поводу отношений с ДНР и ЛНР. По его словам, Россия никогда не бросит жителей Донбасса на произвол судьбы.

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