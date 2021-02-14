Иосиф Пригожин назвал «настоящим адом» перенесенный COVID-19

Москва, 14 февраля. Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия во время рабочей поездки в Дубай подхватили коронавирус. Звезды заразились новым и самым опасным штаммом.

Валерия перенесла COVID-19 в легкой форме, а вот ее муж провел в больнице восемь дней. Пригожин признался, что уже не надеялся вернуться домой, болезнь он назвал «настоящим адом». Он заново учился дышать и ходить, рассказал продюсер в своем Instagram.

«Был цитокиновый шторм, честно, я сам не дышал, дышал через кислород. Сейчас по всему миру — мутировавший штамм, и он мне попал в легкие, я сам дышать не мог. Доктору говорил: заберите руку, ногу, только дайте мне дышать. Я не мог даже на расстоянии одного метра дойти в туалет», — отметил Пригожин.

Он выразил сожаление, что не успел вовремя поставить прививку от COVID-19 и призвал своих подписчиков не повторять его ошибку. Пригожин признался, что лежа в дубайской больнице, с гордостью смотрел новости о признании российской вакцины эффективной.

«Когда я впервые смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник», — рассказал продюсер.

Пригожин вернулся из больницы совсем другим человеком. Он стал больше ценить жизнь и начал радоваться, что жив.

Ранее Пригожин сообщил, что отправился на первую прогулку. Он разместил в Сети фотографию в защитной маске, капюшоне и свитере с высоким воротом.