Зеленский предложил ОАЭ развивать сотрудничество в космической сфере

Киев, 14 февраля. Украинское правительство планирует развивать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами. Такое заявление сделал президент страны Владимир Зеленский.

ОАЭ, как заявил Зеленский, является одним из главных партнеров Украины на Ближнем Востоке. Киев стремиться в будущем расширить «динамичные и имеющие стабильную тенденцию к стремительному развитию» отношения между странами.

Президент Украины рассказал, что, несмотря на снижение экономической активности в прошлом году, он надеется на более активную торговлю между странами. Конкретнее, Киев планирует значительно увеличить долю высокотехнологичных товаров в обороте Украины и АЭО.

«Например, такой высокотехнологичной сферой может быть космос. Мы… можем совместно расширить наши возможности в области космоса», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский продолжает предпринимать попытки решить вопросы с ЛНР и ДНР. Широко обсуждалось недавние прибытие президента Украины в Донбасс вместе с послами G7.