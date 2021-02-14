Американка нашла потерянное обручальное кольцо спустя 48 лет

Вашингтон, 14 февраля. Жительница США Карен Отенриет нашла свое обручальное кольцо, которое обронила в 1973 году. Американка уже давно не живет в месте, где потеряла украшение, но оно «нашло» ее само.

Практически полвека назад Карен обронила украшение в сугроб во дворе своего дома. Она попыталась найти драгоценность, но она будто бы провалилось сквозь землю. Весной, когда снег сошел, женщина вновь отправилась на поиски, но и они закончились ничем. Тогда американка просто решила смириться с потерей.

Однако недавно жительница Чикаго, которая теперь имеет доступ ко двору Отенриет, сообщила о странной находке. Это было обручальное кольцо с гравировкой имени и датой внутри. Местному историческому комьюнити удалось найти владелицу украшения. Посылка отправилась к Карен как раз ко Дню Святого Валентина.

Недавно повезло на обретение богатства и французскому гражданину. Он сыграл в лотерею и сорвал рекордный джекпот в размере 200 миллионов евро.