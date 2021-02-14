Рейс Екатеринбург — Дубай впервые вылетел после открытия воздушных границ

Екатеринбург, 14 февраля. Первый с момента закрытия авиасообщения прямой рейс в Дубай вылетел из аэропорта Кольцово. Полеты в ОАЭ возобновились в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

Самолет «Уральских авиалиний» покинул аэропорт Кольцово в 05:23 по местному времени. Воздушные границы с Объединенными Арабскими Эмиратами закрылись в марте прошлого года из-за ухудшения обстановки с распространением коронавируса.

Решение о восстановлении авиасообщения с ОАЭ вступило в силу с 14 февраля, о чем заранее уведомила пресс-служба компании «Уральские авиалиний». К выводу о возобновлении полетов за границу из Екатеринбурга специалисты пришли 28 января.

Ранее в Санкт-Петербурге вновь начали осуществлять пассажирские перевозки в Амстердам. Планируется, выполнять рейсы дважды в неделю.