Светлаков и его жена объяснили желание нарядиться в каторжников на свадьбе

Москва, 14 февраля. Шоумен Сергей Светлаков женился во второй раз. Его избранницей стала Антонина Чеботарева. Молодожены расписались в Латвии, а праздновать свадьбу отправились в Таиланд.

Светлаков и Чеботарева обменялись свадебными кольцами на берегу океана. Рядом с ними находился близкий друг и коллега юмориста Александр Незлобин, а также родители и дети – дочь от первой жены и сын от второй.

Сами новобрачные и все их гости во время свадебной церемонии в Таиланде были в костюмах каторжников. Молодожены объяснили, почему выбрали такой странный стиль.

«Все гости, включая новобрачных, надели костюмы каторжников: мол, сбежали из тюрьмы на свободу. Собралась вся родня – практически все прилетели с детьми. Ночью на берегу океана мы выпускали в небо фонарики. Было весело и романтично», – рассказал Светлаков.

Новая жена шоумена призналась, что идея с нарядами каторжников возникла из-за семейной шутки. Придумал это Сергей.

«Это было веселье. Семейный ужин такой веселый, под «ДДТ», про свободу. Это придумал Сережа. Мы с ним смеялись, что прощаемся со свободой. Я полностью приняла это и меня все устроило», – призналась Чеботарева.

Светлаков недавно заявил, что больше не ездит отдыхать вместе с бывшей женой. Проводить отпуск он предпочитает в компании новой супруги.