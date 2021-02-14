Рудковская хочет зарегистрировать торговый знак «Гном Гномыч»

Москва, 14 февраля. Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко воспитывают сына Александра, который с подачи родителей стал известен в Сети под прозвищем Гном Гномыч. Даже Instagram-аккаунт восьмилетнего Саши ведется под таким псевдонимом. Ребенок не очень любит свое прозвище, однако его мама считает, что необычный никнейм уже стал самостоятельным брендом.

«Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право», — сообщила продюсер.

Известно, что заявка Рудковской была зарегистрирована еще 9 февраля. Под товарным знаком «Гном Гномыч» можно будет производить парфюмерию, косметику, украшения, аксессуары, спортивный инвентарь и игрушки. Помимо этого, владелец бренда «Гном Гномыч» имеет возможность открыть ресторан под этим именем, а также заниматься рекламой и строительством, передает «Вокруг ТВ».

Недавно стало известно, что название «Гном Гномыч» пытался зарегистрировать пензенский предприниматель Шухрат Рахимов. Бизнесмен хотел выпускать одежду под таким брендом. Соответствующую заявку Рахимов подавал в еще в начале года.

До этого товарным знаком стало имя дочери Алсу. Под брендом Mikella теперь может выпускаться одежда и парфюмерия.

Недавно Саша Плющенко занял первое место в турнире по фигурному катанию. Соответствующее фото он опубликовал в Instagram. Плющенко-старший гордится сыном и запечатлелся с ним, и дабы подчеркнуть свое отношение к победителю, оделся с ним в единой цветовой гамме.