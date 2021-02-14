Барановская боялась стать алкоголичкой после ухода Аршавина

Москва, 14 февраля. Телеведущая Юлия Барановская тяжело переживала разрыв с футболистом Андреем Аршавиным. Смириться с его уходом она смогла, когда спортсмен женился.

С Аршавиным Барановская прожила девять лет. Решение футболиста расстаться с ней было настоящим ударом для женщины.

«Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала – сопьюсь», – заявила Юлия на YouTube-канале Армана Давлетярова.

В 2016 году Аршавин женился на Алисе Казьминой. После этого Барановская поняла, что уже не испытывает к футболисту никаких чувств.

«Простила и отпустила Андрея до конца, когда узнала, что он официально женился. Это не было для меня ударом, я должна была разрыдаться, но нет. Иногда я думаю, как можно было так убиваться, о здоровье не думать», – призналась ведущая.

Сама Барановская так и не вышла замуж. Она верит, что еще встретит человека, с которым сможет создать семью. Будущему супругу Юлия, у которой есть трое детей от Аршавина, готова родить еще одного ребенка.

Психолог и ясновидящая Марианна Абравитова ранее рассказала, откуда у Андрея Аршавина склонность к изменам. Проблемы футболиста, по ее словам, идут из детства. Родители не научили его любить.