Невролог Орлов рассказал о последствиях долгого просмотра телевизора

Москва, 14 февраля. Долгий просмотр телевизора может спровоцировать проблемы со здоровьем. Как этого избежать, рассказал врач-невролог Игорь Орлов.

Перед просмотром телевизора нужно позаботиться о позвоночнике. Для этого нужно выбрать правильное положение и не поддаться соблазну прилечь. Лучше всего сидеть в кресле с подголовником. В лежачем положении может перегрузиться шея, объяснил врач-невролог Игорь Орлов в разговоре с радио Sputnik.

Проводить время перед телевизором и компьютером рекомендуют не более двух часов без перерыва. Затем нужно встать и размять мышцы. Если этого не делать, то могут возникнуть проблемы в области малого таза.

«Нарушается кровообращение в области малого таза, и это приводит к последствиям. У женщин это гинекологические заболевания, а у мужчин это заболевания мочеполовой сферы», – объяснил специалист.

Важно учитывать расстояние от глаз до экрана. Оно должно быть не меньше полутора-двух метров. В противном случае глаза могут перенапрячься или заболеть, объяснил руководитель медицинского центра акупунктуры «Доктор Орлов».

Сидячее и неактивное времяпрепровождение может спровоцировать проблемы с памятью и другие проблемы со здоровьем. У тех, кто много времени проводит перед телевизором или компьютером, отмечается плохое настроение и усталость.