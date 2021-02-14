Pfizer сорвала сроки поставок вакцины от коронавируса на Украину

Киев, 14 февраля. Руководство Pfizer в последний момент изменило подход к поставкам вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX, из-за чего заявленные сроки доставки на Украину сорваны.

Изначально для ввоза доз вакцин требовалась ее регистрация в стране, в которой планируется использовать. Теперь компания также должна заключить договоры с COVAX и Киевом, проект которых будет готов к понедельнику. После чего Украине необходимо пройти процедуру утверждения и получения накладной от ЮНИСЕФ.

Ожидалось, что местные офисы Pfizer разрешат применение препарата в прошлый четверг. Несмотря на задержку, на следующей неделе в страну должны поставить разработку AstraZeneca, отметили в Минздраве Украины.

«Штаб-квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer», — заявил заместитель главы санитарного ведомства Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее заявил об угрозе срыва вакцинации на Украине из-за текущей политической ситуации. Сложившаяся обстановка может помешать поставкам вакцин производства компании Sinovac.