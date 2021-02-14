Раскрыты особенности фейковых объявлений о сдаче квартир

Москва, 14 февраля. Большая часть мошеннических объявлений о сдаче квартир в аренду отличается низкой стоимостью и отметкой «от собственника». Об этом рассказала риелтор Оксана Полякова.

Мошенники часто заманивают жертв выгодными предложениями. Их объявления имеют цену ниже рыночной на пять–десять процентов. Подобным приемом пользуются и не очень честные арендодатели, которые указывают стоимость без учета коммунальных платежей.

Иногда мошенники предлагают внести предоплату или приглашают продолжить обсуждение в социальные сети. Там они кидают ссылки, через которые предлагают перевести им деньги, пояснила замглавы директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова в беседе с «Прайм».

«Никогда не платите переходя по ссылке, и не делайте никаких предоплат и арендной платы переводом денег незнакомым людям», — заявила риелтор.

Аналитики ранее зафиксировали подорожание аренды частных домов в России. За прошлый год аренда домов в пригородах страны выросла в цене на 56 процентов.