Борис Джонсон призовет лидеров G7 активнее делиться вакцинами от COVID-19

Лондон, 14 февраля. Виртуальный саммит лидеров G7, посвященный пандемии коронавируса, пройдет в пятницу. Об этом сообщила канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона.

На саммите Джонсон попросит лидеров стран «Большой семерки» ускорить распространение вакцин от коронавируса. Речь пойдет, в том числе, о развивающихся странах.

«Они обсудят, как ведущие демократии мира могут сотрудничать для обеспечения равноправного доступа к вакцинам от коронавируса по всему миру, для предотвращения развития пандемии и восстановления экономик», – отметили в канцелярии британского премьера.

Международная инициатива COVAX, как отметили в Лондоне, поставит 1,3 млрд доз вакцины от коронавируса развивающимся странам в 2021 году. Великобритания намерена выделить на это 548 млн фунтов стерлингов.

Власти Каталонии ранее призвали страны ЕС ускорить процесс рассмотрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В Испании сейчас прививают местное население препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.