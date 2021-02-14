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Путин не оценил идею субсидировать экспорт зерна при росте мировых цен

Путин не оценил идею субсидировать экспорт зерна при росте мировых цен

Москва, 14 февраля. Российский лидер Владимир Путин отреагировал на обращения представителей нефтяной отрасли, которые предлагают повысить цены на внутреннем рынке. Этот запрос объясняют убытками.

Президент не согласился с заявлениями. По его словам, речь может идти о недополученной сверхприбыли, но никак не об убытках. Путин заметил, что продавать зерно и нефть в РФ по мировым ценам нецелесообразно. Он напомнил, что страна субсидирует экспорт, а ведь и внутри страны потребляются хлебобулочные изделия.

«Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?» — вопросил лидер.

Вопрос был поднят во время общения Владимира Путина с главными редакторами СМИ. Фрагменты разговора показал телеканал «Россия-24». В ходе беседы президент затронул несколько важных тем. Среди них: Донбасс, коронавирус, международные проблемы, передает «Царьград».

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