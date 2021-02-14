Роскачество назвало норму разовой порции гречки

Москва, 14 февраля. Неправильное приготовление гречки может лишить ее полезных микроэлементов. Высокая температура разрушает витамины группы B.

Разовая порция гречки для каждого человека индивидуальна. Норма высчитывается в зависимости от пола, возраста, массы тела и физической активности. При потреблении двух тысяч калорий в день, где большую часть составляют углеводы, в одной тарелке может быть 100-150 грамм крупы, отметили в Роскачестве.

Запаренная гречка по вкусу отличается от вареной, более того, первая более рассыпчатая. Этот полезный продукт считается довольно калорийным, поэтому людям, которые стремятся похудеть, но предпочитают после еды полежать, от гречки лучше отказаться.

Диетолог Мария Малышева ранее рассказала, из каких продуктов должен состоять рацион при мочекаменной болезни. Она посоветовала больше есть гречки, морской рыбы и твердых сортов пшеницы.