Три альпиниста погибли при сходе двух лавин в Словении

Любляна, 14 февраля. Две снежные лавины сошли в западной части Камникско-Савиньских Альп в Словении. В результате происшествия погибли три человека, еще трое пострадали.

Сход первой лавины произошел утром 12 февраля с горы Сторжич. На месте происшествия погибли два альпиниста, а еще двоим удалось спастись. Они обратились за помощью в местные экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели стали свидетелями схода второй лавины. На этот раз погиб один альпинист и еще один был тяжело травмирован. Травмы различной степени тяжести также получили два спасателя.

В Индии после схода ледника без вести пропали более 150 человек. Ледник сошел в индийском штате Уттаракханд после наводнения. Из-за инцидента были уничтожены мост, гидроэлектростанция и несколько пастбищ с животными.