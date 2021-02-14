Администрация Байдена выразила «глубокую озабоченность» расследованием ВОЗ

Администрация президента США Джозефа Байдена выразила «глубокую озабоченность» по поводу расследования Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) возможных причин начала пандемии коронавируса.

Ранее ВОЗ направила группу для расследования происхождения вируса в Ухань. Команда специалистов заявила, что версия с искусственным появлением COVID-19 в уханьской лаборатории «крайне маловероятна и не стоит дальнейших исследований».

Ученые ВОЗ на выездном брифинге заявили, что вероятнее всего коронавирус был передан человеку от животного. Группа исследователей обнаружила на рынке Ухани замороженных диких животных, которые прибыли из регионов, где водятся летучие мыши, являющиеся носителями похожего на SARS-CoV-2 вируса.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил обеспокоенность в связи с тем, что ученые полагались на анализ данных, которые им предоставил Китай. Он допустил, что ученым ВОЗ могли передать не все данные о начале пандемии. По его словам, крайне важно, чтобы доклад ВОЗ был независимым и с экспертными выводами, свободными от вмешательства или изменения со стороны китайского правительства.

«Чтобы лучше понять эту пандемию и подготовиться к следующей, Китай должен предоставить свои данные с самых первых дней вспышки. В будущем все страны, включая Китай, должны участвовать в прозрачном и надежном процессе предотвращения чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и реагирования на них, чтобы мир как можно скорее узнал, как можно больше», — заявил он.

ФАН ранее публиковал расследование «Биология войны». В нем отмечается, что в комиссию ВОЗ по расследованию распространения коронавируса входит Питер Дасзак — исследователь, который 10 лет назад обнаружил у летучих мышей эпидемию SARS. После этих открытий Дасзака неформально стали называть «бэтманом», поскольку все свое внимание он сосредоточил именно на летучих мышах и исследованиях их заболеваний.

Согласно имеющимся данным, Американский Национальный институт аллергий и инфекционных заболеваний (NAID) передал подряд на исследования эпидемических штаммов летучих мышей неправительственной группе Ecohealth Alliance Inc Питера Дасзака. Дасзак же оформил субподряд на исследование «усиления функций» эпидемических штаммов летучих мышей Уханьскому институту вирусологии.