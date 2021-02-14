Руководитель офиса Зеленского назвал причины падения его рейтинга

Киев, 14 февраля. Рейтинг Владимира Зеленского значительно снизился по итогам прошлого года. Причины растущей непопулярности президента Украины назвал глава его офиса Андрей Ермак.

Больше половины граждан Украины выступают за досрочные выборы лидера государства, передает «Царьград». По последним данным, снова отдать свой голос за Зеленского в декабре прошлого года были готовы лишь 27% украинцев. Тогда как в 2019 году во втором туре президентских выборов за Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. Ермак считает, что это закономерно.

«Причина первая — это некая закономерность, непростые времена, COVID-19, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне», — считает глава офиса Зеленского.

Украинский политолог Александр Семченко ранее объяснил, почему жители страны разочаровались в действующем президенте. Политический курс Зеленского, по его словам, оказался провальным.