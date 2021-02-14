Врач Серебрянский не ждет волны COVID-19 из-за весеннего спада иммунитета

Москва, 14 февраля. Весенний спад иммунитета не должен повлиять на всплеск заболеваний COVID-19. В этом уверен главный врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

Прямая зависимость между риском заболеть COVID-19 и иммунитетом, по словам врача, не установлена. Онкобольные после химиотерапии могут легче переносить эту болезнь, чем сильные здоровые люди.

«Однако существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т. п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания», – подчеркнул Серебрянский в беседе с агентством «Прайм».

Предстоящей весной врач посоветовал россиянам не ездить за границу. Лучшей профилактикой COVID-19 будет отказ от зарубежных поездок в открытые туристические страны, добавил Серебрянский.

В Минздраве РФ ранее заявили о возможности избежать третьей волны коронавируса. Большую роль в этом должна сыграть массовая вакцинация, стартовавшая в России 18 января, передает «Царьград».