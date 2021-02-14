Сенатор-демократ пришла на слушание по импичменту Трампа в разных туфлях

Вашингтон, 14 февраля. Сенатор-демократ от штата Миннесота Тина Смит надела туфли разного цвета на заседание по импичменту экс-президента США Дональда Трампа. Об это она рассказала на странице в Twitter.

Несколько дней подряд американские сенаторы проводили заседания по делу об импичменте Дональда Трампа. В субботу состоялось последнее слушание сторон обвинения и защиты. Сенатор от партии демократов Тина Смит настолько погрузилась в рабочий процесс, что не заметила туфли из разных пар обуви на своих ногах, передает «Царьград».

На своей странице в Twitter сенатор опубликовала фотографию, на которой запечатлены ее ноги. На одной из ног надета туфля из гладкой кожи, а вторую ногу украшает похожая туфля из замши.

«Думаю, у меня было много мыслей в голове этим утром», — подписала Смит под снимком.

Накануне в Сенате США прошло голосование по процессу импичмента Дональда Трампа. За обвинения высказались 57 сенаторов, против проголосовали 43 законодателя. Для объявления импичмента бывшему главе государства не хватило двух третей голосов.

Дональда Трампа обвиняли к подстрекательству к мятежу. В начале января сторонники экс-президента захватили здание Капитолия США и помешали процессу утверждения итогов президентских выборов.