Труп горняка найден при ликвидации последствий обрушения шахты в Кузбассе

Новокузнецк, 14 февраля. Один человек погиб в результате обрушения горных пород на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. Информацию об этом подтвердили в МЧС России.

Сигнал об инциденте поступил в экстренные службы 03:10 по местному времени. На момент обвала в шахте работали 98 человек. Прибывшие на место событий спасатели приступили к мероприятиям по выводу людей на поверхность. Согласно последним данным ведомства, из штрека вышли 92 горняка.

«Сейчас 92 человека выведены на поверхность, 5 человек остаются для осуществления работ по жизнеобеспечению шахты, 1 человек погиб», — говорится в заявлении пресс-службы МЧС РФ.

В работах по спасению людей были задействованы 24 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники. Предварительно, системы жизнеобеспечения шахты функционируют в штатном режиме.