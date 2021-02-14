Трамп прокомментировал свой несостоявшийся импичмент

Вашингтон, 14 февраля. Бывший президент США Дональд Трамп назвал попытку вынесения импичмента Сенатом США «несостоявшейся охотой на ведьм» и «пообещал продолжить путь к величию Америки».

Бывший глава Белого дома заявил, что в ближайшее время поделится своими мыслями по поводу будущего страны и своих дальнейших действий. Он отметил, что впереди много работы и дал обещание предоставить вариант «яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки». Никакой конкретики в своих словах Трамп не обозначил. О своих планах баллотироваться на пост главы государства вновь он также не сообщил.

Ранее американские сенаторы не поддержали процедуру импичмента Трампа. По итогам голосования, за обвинительный вердикт выступили 57 законодателей, 47 — против, передает «Царьград».